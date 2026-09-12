Студен фронт обръща времето: Градусите падат, проливни дъждове и сняг
Това създава предпоставки за локални наводнения и преовлажняване на земеделските площи
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Това създава предпоставки за локални наводнения и преовлажняване на земеделските площи
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