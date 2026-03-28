Времето играе казачок. Първа прогноза за април

Времето играе казачок през април, който ще бъде истински пролетен месец - с чести обрати и температурни контрасти, предава meteobalkans.com.
Първо десетдневие (1–10 април)
Хладно начало с неустойчиво време
В началото на месеца България все още ще усеща влиянието на остатъчния студен въздух от североизток. Макар полярният вихър да е отслабен, циркулацията ще позволява периодични нахлувания на по-хладни въздушни маси. От север или от североизток.
Времето ще бъде по-хладно от обичайното за периода, с чести увеличения на облачността и валежи. Очакват се дъждове, а в планините – и сняг, особено при преминаване на по-студени фронтове. Висок риск и от слани!
Температурите ще се движат около и малко под климатичната норма:
През деня, температурите ще са между 10°C и 15°C
Минималните температури: между 2°C и 7°C.
В котловините и високите полета ще са и под нулата!
Второ десетдневие (11–20 април)
Повече слънце, но и типична пролетна нестабилност
През второто десетдневие влиянието на студените въздушни маси отслабва, а над Европа започват да се изграждат по-устойчиви зони на високо налягане. Това ще доведе до по-чести слънчеви дни и постепенно повишение на температурите.
Въпреки това атмосферата ще остане нестабилна. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, което ще води до краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Най-много дъжд се очаква в Западна и Централна Стара планина. На Великден ще вали!
Температурите ще се повишат:
Дневни: между 15°C и 20°C
Нощни: между 5°C и 10°C
Това десетдневие ще носи типично априлско време – слънце сутрин, валежи следобед и бързи промени. Рискът от слани - намалява и ще е предимно по високите полета от Западна България.
Трето десетдневие (21–30 април)
По-топло време и усещане за ранно лято
Към края на април полярният вихър вече е в процес на окончателно разпадане и няма съществено влияние върху времето в Европа. Атлантическата циркулация отслабва, а над Южна и Централна Европа се засилват антициклонални процеси. Очакваме чести адвекции на по-топла въздушна маса и температури по-високи от нормалното.
За България това означава по-стабилно и по-топло време, с повече слънчеви дни и засушване. Все пак локални следобедни бури остават възможни, особено в планинските райони.
Температурите ще бъдат типично пролетни:
Дневни: между 20°C и 25°C
Нощни: между 8°C и 13°C
В отделни дни е възможно температурите да достигнат и над 25°C, особено в Южна България, допълва meteobalkans.com.
Април 2026 г. в България ще бъде динамичен и променлив, но като цяло в рамките на пролетната норма. Началото ще бъде по-хладно и нестабилно, средата – типично пролетна с чести валежи, а краят на месеца ще донесе повече слънце и по-високи температури.
Отслабващият полярен вихър вече няма да бъде доминиращ фактор, но остатъчните му ефекти ще се усещат в началото на месеца чрез краткотрайни захлаждания.
Очаква се месецът да предложи богата палитра от пролетни явления – от хладни утрини и дъждове до топли следобеди и първи по-сериозни гръмотевични бури.
