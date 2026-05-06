Изненадата от времето. Нещо неочаквано в Родопите

Чудно време ни очаква на Гергьовден - усмихнато и слънчево. Не така обаче ще е в Родопите. Градушка може да изненада Кърджали. Днес минималните температури ще бъдат от 5 до 11 градуса. Сутринта на запад ще има мъгли в поречията и по Черноморското ни крайбрежие.

Преди обед ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад ще се заоблачава с краткотрайни валежи в Западна България и прегърмявания в планинските райони, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

В района на Кърджали е възможна слаба градушка. Вятърът ще е слаб от югоизток.

Максималните температури ще са от 20 до 26 градуса, в района на София около 23 градуса, а по Черноморието до 18 градуса.

Времето над планините

Над планините ще има разкъсана облачност, а следобед ще превалява и прегърмява. Има повишена опасност от заледени туристически пътеки по високите части.

Максималните температури за деня - над 2500 метра височина - ще са около 1 до 4 градуса, а на 1500 метра - от 9 до 12 градуса.

Времето през следващите дни

В четвъртък нова облачна вълна от запад ще донесе валежи в цялата страна. В западните райони и в Тракия се очакват силни гръмотевични бури.

По линията Пазарджик - Пловдив и около Стара Загора, и на север - в района на Велико Търново, се очакват и градушки.

В петък циклон, преминаващ над Балканите, ще донесе над България валежи с летен характер.

Любопитна новина

Международен екип от астрономи определи границата на зоната на звездообразуване в Млечния път – и тя се оказва по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега.

Млечният път не завършва рязко, а постепенно "избледнява", което затруднява точното очертаване на края му.

Затова учените се фокусират върху границата на активното звездообразуване – зоната, където все още се раждат нови звезди.

