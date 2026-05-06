Гергьовден е! Задължителни традиции и 3 строги забрани

Гергьовден е - един от най-обичаните български празници. Денят, в който България ухае на прясна трева, на овча вълна, на росна земя и на онзи особен майски въздух, който сякаш сам благославя. Това е празникът на силата, на младостта, на плодородието и на новото начало. Денят, в който се вярва, че годината наистина тръгва напред.

И в центъра на всичко стои образът на Свети Георги – воинът, победителят, закрилникът.

Свети Георги Победоносец – историята на един воин на вярата

Свети Георги е роден в Кападокия през III век – син на знатен военачалник, възпитан в дух на чест, смелост и справедливост. Още млад постъпва в римската армия и бързо се издига заради храбростта си.

Когато император Диоклециан започва гоненията срещу християните, Георги отказва да се отрече от вярата си. Изправя се срещу властта с думите, че „истината не може да бъде победена със страх“. Следват мъчения, които според преданието той понася с необикновена сила.

Легендата за змея – символ на злото, което светецът побеждава – се появява по-късно, но се превръща в най-разпознаваемия образ на християнския герой, който защитава слабите и носи светлина там, където има мрак.

Затова българите го почитат като покровител на войската, на пастирите, на земята и на дома.

Сутрините на Гергьовден – магията започва преди изгрев

Българската традиция поставя най-голямата сила на празника именно в ранното утро. Вярва се, че заранта на Гергьовден е лечебна, благословена и отваря пътища.

Жените излизат преди слънце, за да наберат росни треви – коприва, здравец, глог, чемшир. С тях кичат портите, кошарите, животните, а понякога и косите си. Росата се събира в глинени съдове и се използва за умиване – за здраве, за красота, за „отмиване на злото“.

Момите се търкалят в росата, за да бъдат „бели и румени“, а момците – за сила и берекет. В някои райони се вярва, че който види първия слънчев лъч през венец от цветя, ще бъде щастлив през цялата година.

Гергьовденската трапеза – агнето, което носи благословия

Няма друг български празник, в който храната да е толкова дълбоко свързана с обреда. Агнето е символ на жертвата, на чистотата и на новия живот.

То се коли рано сутринта, а преди това се обикаля три пъти около него с червен конец или здравец. Пече се цяло, често в пещ, и се освещава в църквата.

На трапезата задължително присъстват зелник, прясно сирене, мляко, салати от първата зеленина. Всичко е младо, свежо, пролетно – като самия празник.

Традиции и обичаи – силата на пролетта

Гергьовден е денят, в който се „отваря“ лятото. Пастирите изкарват стадата на първа паша, а стопаните връзват на рогата на животните червени конци за здраве.

Вратите на домовете се кичат с венци от глог – растение, което според вярванията пази от зли сили. Момите хвърлят китки в котле с „мълчана вода“, за да гадаят за женитба.

В някои краища се прави люлка, на която се люлеят за здраве и плодородие. Люлеенето символизира движението на природата – от застой към разцвет.

Поверията на деня – какво е забранено

Гергьовден е празник на силата, но и на строгите правила.

Не се работи тежка работа – вярва се, че който копае, шие или пере, ще „закопае“ късмета си. Не се дава нищо на заем, за да не „излезе берекетът от дома“. Не се коли друго животно освен агне.

Особено силно е вярването, че който се измие с гергьовденска роса, няма да боледува през годината. А който се прекръсти на изгрев, ще бъде закрилян от светеца.

Гергьовден днес – празник, който не губи сила

Въпреки времето, модерността и промените, Гергьовден остава един от най-обичаните български празници. Той събира семейства, връща хората към корена, към земята, към онзи древен ритъм, който ни е съхранил.

Свети Георги продължава да бъде символ на смелостта, на победата над страха, на светлината, която пробива тъмното.

А заранта на 6 май – с нейната роса, тишина и обещание – остава едно от най-красивите български чудеса.

Стотици хиляди празнуват днес

Над 200 000 българи празнуват днес. На Гергьовден черпят всички, които носят името на светеца и неговите производни – Георги, Гергана, Гергина, Галя, Ганка, Ганчо, Гено, Генчо, Гинка, Гинко, Гинка, Гинка, Жоро, Гого, Гошо, както и всички, чиито имена произлизат от корена „гео“ – земя. Това е и празникът на пастирите, на овчарите, на земеделците, на войниците и на всички, които търсят закрила и сила от Свети Георги Победоносец. В народната традиция се смята, че на този ден празнува и самият дом – защото светецът е негов пазител, а заранта на 6 май „отключва“ здравето, берекета и благоденствието за цялата година.

