Внимание на Симеоновден: Това не бива да излиза от дома ви
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
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На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
На 6 май люлките задължително се връзват на зелено дърво
Стотици хиляди черпят днес за имен ден
Косата не се разресва, не се ходи пеш
Отворени врати на домове посрещат мъртъвци
Празникът се организира с подкрепата на местното читалище "Паисий Хилендарски 1928" вече близо 50 години - от 1972 година.
На 3 февруари православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не с...
София. На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската ц...