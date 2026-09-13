Гергьовден е! Задължителни традиции и 3 строги забрани
Стотици хиляди черпят днес за имен ден
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Стотици хиляди черпят днес за имен ден
Огнеборци гасят голям пожар в разположения на 18 км от Пловдив Еко хотел "Здравец"
Дневен център за деца с увреждания „Здравец" в Банско е домакин на обучителна среща на специалисти от цялата страна. Организатор на събитието е Национ...