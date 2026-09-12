Гергьовден е! Задължителни традиции и 3 строги забрани
Стотици хиляди черпят днес за имен ден
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Стотици хиляди черпят днес за имен ден
Църквата почита светите мъченици Теопемпт и Теона
Гадае си по мълчана вода, берат се 77 билки
На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на "мълчана вода"
Тази вечер небето се отваря и сбъдва желания
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Благоевград. Живописното село Делчево събира стотици гости от страната и чужбина на традиционния фестивал на летните тайнства, посветен на празника Ен...