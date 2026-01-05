Днес не бива да се плаче! "Мълчана вода" за сбъдване на желания

На 5 януари православната църква почита светите мъченици Теопемпт и Теона, както и преподобните Синклитикия и Аполинария. Това е денят преди Богоявление (Йордановден) и според народните вярвания е един от най-магичните дни в годината.

Светците Теопемпт и Теона живели в началото на IV век – Теопемпт като епископ в Никомидия, а Теона, първоначално езически магьосник, приел християнството и заедно с Теопемпт понесъл жестоки мъчения до екзекуцията си. Преподобна Синклитикия, родена в богато семейство в Александрия, раздала наследството си на бедните и посветила живота си на изучаването на Свещеното Писание, живеейки със сестра си в родителския мавзолей до смъртта си на 80 години.

Според народните поверия, на 5 януари не трябва да се плаче, защото това може да предвещава година, белязана със сълзи. Не се препоръчва и миене – водата се смята за свещена и пречистваща.

Особено известен е ритуалът с водата – вечерта на 5 януари се налива вода в съд (непластмасов), който се изнася навън на двора, балкона или прозореца. Стои под открито небе няколко часа, за да се „измълчи“ и пречисти. Точно преди полунощ се взима отново, казва се най-голямото желание и водата се покрива с бяла кърпа.

На 6 януари сутринта водата се използва за измиване на очите, за пиене или за дома – вярва се, че носи здраве, благополучие и сбъднати желания.

Така 5 януари се превръща в ден за молитва, размисъл и магично начало, подготвяйки душата и дома за празника Богоявление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com