Почина изтъкнат наш хирург

Почина д-р Калоян Персенски – изтъкнат хирург, уважаван лекар и изключителен човек. Това съобщиха от МБАЛ „Надежда“.

Той беше част от екипа на болница „Надежда“ от нейното откриване през 2013 г.

"Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в МБАЛ “Надежда“ – отделение „Хирургия“, на което беше ръководител в първите години от създаването на "Надежда".

Д-р Персенски е баща на нашата обичана д-р Събина Персенска, която прегръщаме с цялото си сърце в този труден момент. Поднасяме най-искрените си съболезнования към семейството и близките на д-р Персенски. Светлина и мир на душата му!, написаха от лечебното заведение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com