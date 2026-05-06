Салюти и въздушно шоу! Освещават бойните знамена

Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“

06 май 26 | 7:26
Мира Иванова

Денят на храбростта и празник на Българската армия на 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената-светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия. Поканени са да присъстват президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на България Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Андрей Гюров, заместник-председателите на Народното събрание, лидерите на парламентарно представените партии, председателите и заместник-председателите на парламентарните групи, представители на правителството, държавните институции, местната власт, религиозните общности, Дипломатическия и военно-дипломатическия корпус и военно-патриотичните съюзи.

Водосветът на бойните знамена и знамената-светини ще започне в 10.00 ч. пред паметника на Незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на България. В ритуала ще участват представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената-светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

Водосветът ще бъде отслужен от Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски.

При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта.

В знак на признателност към българските воини, загинали за свободата на България, пред паметника на Незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя.

В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад „Александър Невски“ ще прелетят самолети C-27J „Spartan“, Су-25, F-16 Block 70 и МиГ-29.

В 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на президента на България ще бъде извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Денят на храбростта и празник на Българската армия ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена и в градовете Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Тържествените ритуали ще започнат в 10.00 ч. на 6 май. В района на Военноморска база – Варна от 09.00 ч. ще се проведе тържествен ритуал по издигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване на военните кораби.

Празнични концерти на открито ще се проведат и в градовете: Сливен (на 6 май от 17.00 ч. на площада пред общината, с участието на военния духов оркестър на 13-о бригадно командване), Велико Търново (на 6 май от 10.30 ч. пред паметника „Майка България“, с участието на военния духов оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“) и Ямбол (на 7 май от 12.30 ч. на площада пред общината, с участието на военния духов оркестър на 2-ра механизирана бригада).

По повод Деня на храбростта и празник на Българската армия Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“. Тя е част от програмата за 110-ата годишнина от създаването на Музея. Изложбата бе открита от 10.00 ч. на 5 май.

В празничния ден, на 6 май, НВИМ ще работи от 10.00 до 17.00 ч. с вход свободен. Жителите и гостите на столицата ще могат да разгледат постоянната хронологична, външната експозиция и временните изложби и да присъстват на специално подготвената празнична програма. Само на 6 май в атракцията „Експонатите оживяват“, която ще се реализира при подходящи метеорологични условия, посетителите ще имат възможността да влязат в кабините на емблематични образци от външната експозиция – вертолети Ми-2, Ми-8 и ракетния комплекс 2К 52 Фрог „Луна-М“. За празничното настроение ще се погрижи Представителният духов оркестър на Сухопътните войски. Концертът ще започне в 15.30 часа.

Военноморският музей във Варна също ще работи от 10.00 до 17.00 ч. на 6 май с вход свободен за постоянната експозиция и новооткритата временна изложба „Горещата 1916. Войната за Добруджа“.

По традиция Посолството на България в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и фондация „Българска памет“, организира честване на Деня на храбростта и празник на Българската армия в Република Северна Македония. Тази година на 6 май на българския военен мемориал в Ново село, Струмишко, ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите български военнослужещи и ще бъдат поднесени венци и цветя. Ще присъства делегация от Министерството на отбраната, водена от Людмил Михайлов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ и от заместник-командира на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев. В ритуала ще участват военнослужещи от Националната гвардейска част и офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

