Обрат в София! Кални точки стават паркинги

Столичният общински съвет предстои да гласува предложението за разкриване на близо 1200 нови паркоместа в междублокови пространства в различни квартали на София.

Планът предвижда облагородяване на 40 "кални точки" в районите "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които да бъдат преобразувани в паркинги.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кметът на район "Красна поляна" Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите на района да бъдат обновени, като върху съществуващите кални пространства бъдат изградени близо 240 нови паркоместа.

Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

"С разкриването на тези нови, облагородени паркоместа, ние не просто решаваме проблема с паркирането, но и инвестираме в здравето на софиянци и в естетическия вид на кварталите", коментира председателят на СОС Цветомир Петров.

За район "Овча купел" се предвижда облагородяването на 6 пространства, което ще струва малко над 630 000 евро. Необходимата инвестиция за облагородяване на “калните точки” в район "Триадица" пък е на стойност 552 538 евро.

В район "Сердика" се предвижда изграждането на близо 200 паркоместа за 481 823 евро.

