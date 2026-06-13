Общество

Драматична изповед на майката на починалия Никсън

Причината за смъртта му не е ясна

Драматична изповед на майката на починалия Никсън
13 юни 26 | 15:28
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Влади Кирилов

ДНЕС, СВЕТЪТ МИ УГАСНА!!! Моят обичан, първороден СИН Никола (НИКСЪН), си отиде твърде РАНО, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни!

Дано БОГ ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми! Благодаря от цялото си сърце на стотиците от вас, които в този най-тъжен час ни подкрепят със своите съболезнования и топли думи! На по-късен етап ще обявим дата и час на поклонението в Асеновград.

Това написа Каролина, майката на певеца Никсън, съобщи със затрогваща публикация в социалните мрежи, че синът й е починал.

Никола Праматаров-Никсън е емблематично име от златните години на попфолкa. Той остава в историята на жанра като един от първите тийн идоли. Издава първия си албум, когато е само на 16, а вторият му излиза 2 години по-късно. Става известен като детето чудо на попфолка.

След бурния си успех, Никсън постепенно изчезна от светлините на прожекторите. Името му се появяваше епизодично в медиите с проблемите му с наркозависимост и с това, че лежа в затвора. След като излезе на свобода, живя в Гърция и в Англия. Баща е на две деца.

Причината за кончината му не е ясна.

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Автор Влади Кирилов
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