Гръм от ясно небе: Бившата на Азис чака бебе

Едно от най-коментираните и скандални имена от миналото на попфолк краля Азис се завръща под светлините на прожекторите с неочаквана вест. Русокосата изкусителка Галина Димитрова официално хвърли бомбата в социалните мрежи, споделяйки със своите последователи, че очаква първото си дете. Бъдещата майка публикува вълнуващ кадър, на който позира с видимо наедряло коремче, а зад нея на спалнята се вижда мистериозен мъж, който най-вероятно е таткото на бебето.

Горещите спомени за една бурна афера

Името на Галина Димитрова нашумя изключително силно преди малко повече от десетилетие, когато тя беше спрягана за официална половинка на Азис. Тогава двамата бяха неразделни, редовно провокираха медийното пространство с публичните си появи и не криеха изключително близките си отношения. Вълна от коментари предизвикаха пикантни снимки от хотелска стая, на които двамата бяха заснети в доста интимна и предизвикателна обстановка.

По онова време Кралят на фолка не пестеше суперлативи за русата амбиция. Изпълнителят открито я определяше като една от най-сексапилните жени, които познава, заявявайки, че човек трябва да е сляп, за да не забележи нейната хубост. По-късно пътищата им се разделиха, а Азис категорично затвърди пред медиите, че личният му интерес остава насочен изцяло към мъжкия пол.

От титлите за красота до уюта на затворения живот

Днес 34-годишната Галина Димитрова е коренно променена и е избрала да живее далеч от суетата и постоянните клюки на светския елит. Носителката на титлата „Мис Стара Загора 2010“ постепенно се оттегли от публичното пространство, като заложи на спокойствието и личното си щастие. С новия етап в живота ѝ изглежда, че скандалното минало е окончателно затворена страница, а блондинката е изцяло концентрирана върху предстоящото майчинство.



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