Мина границите! Какво даде Софи Маринова на сина си

Попфолк звездата Софи Маринова стана обект на остри критики, след като подари на сина си Лоренцо луксозен автомобил „Ламборгини Урус“. Цената на мощния SUV модел стартира от 250 000 евро, но с всички екстри сумата лесно надхвърля 350 000 евро, което е близо 700 000 лева. Автомобилът впечатлява с 4,0-литров V8 двигател, развиващ над 666 конски сили, и ускорение до 100 км/ч за едва 3,3 секунди. Въпреки внушителните характеристики на возилото, жестът на певицата предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи.

Основната причина за масовото неодобрение е спорната репутация на Лоренцо, който през 2022 година беше задържан за превозване на нелегални мигранти. Мнозина потребители разкритикуваха Софи Маринова, че разглезва детето си, вместо да го учи на труд и отговорност. Коментарите под публикациите варират от злостни шеги относно капацитета на автомобила за бъдещи „курсове“ с мигранти до притеснения, че липсата на разум у Лоренцо може да доведе до фатални инциденти на пътя.

Самата „ромска перла“ защити решението си пред медиите, подчертавайки, че средствата за подаръка са спечелени с честен труд. Тя заяви, че иска да зарадва сина си, и призова хората да спрат да изливат злоба към нея. Въпреки обясненията на певицата, демонстрацията на лукс в момент, когато синът й е свързван с криминални прояви, остава основен повод за обществен гняв и пореден скандал около фамилията на изпълнителката, пише Уикенд.