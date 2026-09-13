Мина границите! Какво даде Софи Маринова на сина си
Опитвайки да се защити от справедливите клитики
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Опитвайки да се защити от справедливите клитики
Загуби най-близкия си човек
Наградата бе връчена на тържествена церемония
Близки и колеги зарадваха звездата с невероятни изненади
Най-незабравимият момент от юбилейния концерт
Тя бе подаръкът й за юбилея
Ромската перла е с натоварен график
80 години чества Лудогорец, Софи Маринова зарадва футболистите
Легендарната певица ще изнесе серия от концерти в столицата
Васил Найденов, Софи Маринова и Евгени Минчев бяха звездите на благотворителния бал
Бясна разпродажба на билети за чалгарията
На гости в "На фокус" бяха Дони и Нети
Синът на фолк певицата се фука се в социалните мрежи
Радвайте се на живота, усмихвайте се и бъдете щастливи, заяви певицата
И това го правят близки нейни роднини
Наследникът на ромската перла отново е претърпял крах
Връзката на Софи и Валтера била отдавна
На 30 май в Зала 1 на НДК
Промотира го София Маринова
Софи ще представи пълния потенциал на гласа си с опера, романси и фолклор в рамките на турне