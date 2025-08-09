Златен август за Софи Маринова! Невероятна печалба

Софи Маринова изживява истински златен август – както буквално, така и преносно. Обичаната от публиката ромска перла е с натоварен график, който ще ѝ донесе над 300 000 лева само за този месец, пише "Блиц".

Певицата има внушителните 34 участия през август – повече от едно излизане на сцена на ден. Хонорарът ѝ е известен като един от най-високите в българския шоубизнес – около 10 000 лева на участие, а според слухове сумата може да е нараснала през последните месеци.

Софи ще пее на разнообразни сцени – от механи и нощни клубове до големи концерти на открито, организирани от общини, както и на частни партита. Навсякъде тя привлича стотици почитатели с хитовете си и неподражаемата си енергия.

С подобен темп на работа и неизменна любов от феновете, Маринова за пореден път доказва, че е сред най-търсените и успешни изпълнители у нас.

