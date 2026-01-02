Халваджиян се похвали с розови очила и телевизионен триумф

Продуцентът Магърдич Халваджиян направи шумна и емоционална равносметка за изминалата 2025 година, с която буквално взриви Фейсбук. В дълъг пост той призна, че е „болен оптимист“, който вярва в чудеса и твърди, че точно тази вяра стои зад най-големите му професионални успехи.

Халваджиян определи 2025-а като „трудна, но забавна“, подчертавайки като кулминация 13-ия сезон на Като две капки вода, завършил със спектакъл на стадион „Васил Левски“ пред 40 000 души. По думите му това е феномен, какъвто не се е случвал на нито едно телевизионно шоу в света. „Просто вярваме в чудеса и ни се случват чудеса“, написа той.

Сред големите постижения продуцентът изреди и откупуването на правата за романа „Мамник“ на Васил Попов и реализирането на 12-сериен сериал, както и продуцирането на 12 епизода за шести сезон на култовия Под прикритие. Халваджиян разкри, че вече се работи по няколко нови сериала и игрални филма, чиито детайли засега остават в тайна.

Особено самочувствие му донесе и третият сезон на Пееш или лъжеш по Нова телевизия, който по думите му е постигнал „изключителен успех“. В новогодишната нощ форматът е бил абсолютен рейтингов лидер с 45% пазарен дял, оставяйки конкуренцията „далеч зад себе си“.

В типичния си директен стил Халваджиян не пропусна да се обърне и към критиците си. Той заяви, че хейтърите „вечно ще мрънкат“, докато на мечтателите ще им се случват чудеса. В посланието си към българите за 2026 година продуцентът ги призова да обичат повече, да подкрепят успяващите и да не спират да опитват. „Щастието и успехът може би се крият зад следващия ъгъл“, написа той, завършвайки с апел към всички да бъдат „мечтатели с розови очила“.

