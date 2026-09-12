Магърдич предсказа бъдещето на Дара, обеща нещо велико утре
Тя отвори пътя пред себе си и българската музика, каза продуцентът
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Тя отвори пътя пред себе си и българската музика, каза продуцентът
Пусна откровена равносметка и послание към хейтърите
Дали ще успеят Рачков и Геро да го придумат
Ето за кой ги замени
Рачков попита хубавицата защо все още не са се оженили със своя любим
Продадохме свободата си за един хладилник, казва най-успешният продуцент
Маги , фантастичен, пишат феновете му
В музикалните среди се говори, че ще "краде" звезди на конкуренцията
Контролът за мен е най-важното, призна продуцентът
Той не е снимал сериали от години, макар че неговият "Седем часа разлика" бе истински хит
Димитър Ковачев отдавна е трън в очите на зрителите
Желаещите да се включат в новата телевизионна игра, вече могат да се запишат на кастинг
Продуцентът притежава и други имото
Той издава автобиография, наречена „Без реклами“
Ново шоу от септември
Стилистката предпочете розовата гама
Ето какво се случи
Ето какво се случи
Най-креативният продуцент у нас с признание за сина си
Скоро ще видим