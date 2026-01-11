Не съм глупава блондинка! Албена Михова взриви гилдията и мъжете

„Всички ме имат за глупава блондинка, а аз съм спатия – тъмнокоса и с пъстри очи“. С тези думи актрисата Албена Михова взриви стереотипите в откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо, в който говори без заобикалки за лицемерието в актьорската гилдия, за подценяването на комедията и за личния си избор повече да не влиза в брак.

Комедията – „евтиният жанр“ в театъра

Албена Михова не крие разочарованието си от начина, по който се възприемат комедийните актьори. По думите ѝ хуморът е най-трудният жанр, но именно той е най-подценяван. „Комикът е надраснал драмата и е открил иронията в нея. Много е трудно да накараш хората да разберат твоя хумор“, казва тя.

Актрисата е израснала с класиците на българската комедия – Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова, и не крие разочарованието си от днешния модел на „бърза слава“ чрез преобличане и скечове без дълбочина. „Ние струваме една единица от цената на някой, който пее поп-фолк“, заявява Михова и допълва, че комедийните актьори често са възприемани като „халтураджии“.

Завист, лицемерие и „навеждане на глави“

Албена Михова е категорична, че завистта няма място в театъра. Тя не може да приеме ситуации, в които успехът идва не чрез труд, а чрез „по-различни пътища“. „Много ме дразни да виждам как някои лесно отиват нагоре, а всички други стоим там, докъдето сме стигнали, и драпаме“, признава актрисата.

За нея най-важно е старанието и личният път, а не безкритичното подчинение. Михова споделя, че именно през последната година е открила нова увереност в себе си и вече не позволява да бъде манипулирана. „Не давам дума да ми се каже. Ако някой се опитва да ми подхвърля мазни слова или лоши отношения, просто го спирам“, казва тя.

Любовта без илюзии

В личния си живот Албена Михова е също толкова категорична. Опитът ѝ във връзките я е убедил, че много мъже се плашат от силния ѝ характер и нетърпението ѝ. „Мъжете обичат слабите жени, които не могат да си вдигнат чантата. Аз не съм такава. Не мога да чакам“, заявява актрисата.

Въпреки това тя подчертава, че когато обича, е всеотдайна и грижовна. Изневярата обаче е непреодолима граница. „Ако някой е сгрешил, той трябва да си тръгне. Аз уважавам човека до себе си. Никога не бих му изменила“, категорична е Михова, като признава, че най-болезнено е, когато предателството се случи именно на нея.

„Хващам го веднага и си тръгвам“

Според Албена жените винаги усещат кога са предадени. Тя самата е преживяла подобен момент без колебание. „Хващам го в същата вечер. Предателството е най-страшното – не говоря само за изневяра, а за унижението. Казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах“, разказва актрисата.

За нея компромисите със самоуважението са невъзможни. Албена Михова остава вярна на себе си – и в професията, и в любовта, дори когато това означава да върви сама.

