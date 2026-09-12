Не съм глупава блондинка! Албена Михова взриви гилдията и мъжете
Актрисата призна защо не иска брак, как се разпада любовта и защо комедията е „най-евтиният жанр“
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Актрисата призна защо не иска брак, как се разпада любовта и защо комедията е „най-евтиният жанр“
Актрисата от Сатирата ги засича в „Младост“
Когато малкият й син Мартин е на 5 месеца тя остава и самотна майка
Актрисата от Сатирата нямала големи разходи в селската къща
В новия спектакъл "Сама жена" тя влиза в кожата на съпруга, майка, любовница, домакиня
Актрисата и новото й гадже нямали време за забави Албена Михова може да направи какви ли не щуротии, когато има нахъсано гадже до себе си. "Луда съм...
София. Актьорът и любимец на много деца бате Енчо, познат на телевизионните зрители от предаването "Кой е по-по-най", ще участва във формата на Нова D...