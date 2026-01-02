Астролог: 2026 е година на единицата, носете този цвят за късмет

Всеки от нас влиза в 2026 година с надеждата тя да бъде по-добра от предходната. Какво обаче очакват астролозите и какво казват звездите? Според китайския календар 2026 е годината на червения огнен кон, символ на динамика, движение и нови възможности.

Астрологът Венета Матева коментира, че това е една от най-благоприятните години за промяна и действие. „Хората често се страхуват от промяната и от това да излязат от зоната си на комфорт. Това е особено типично за Телец, Скорпион, Водолей и Лъв – знаци, които се адаптират най-трудно. Но 2026 година предоставя отлична възможност да започнем нови проекти и да реализираме дългогодишни желания“, обяснява Матева в ефира на bTV.

От гледна точка на нумерологията, 2026 е година на единицата, число, което символизира ново начало, енергия и просперитет. Единицата е свързана с планетите Марс и Слънцето – Марс носи действие и движение, а Слънцето – светлина и успех. „Тази година дава шанс на всички, които до момента са се страхували или са се чувствали неуверени, да действат и да се развиват“, допълва астрологът.

Също така Матева уточнява, че 2025 година – „годината на девятката“ – е била период за завършване на стари цикли и приключване на несвършени задачи. Ако не сте успели да затворите старите отношения или проекти миналата година, 2026 ви дава нов шанс, но с повече енергия и усилие.

От астрологична гледна точка Юпитер, планетата на късмета, ще бъде в знак Рак до 30 юни, благоприятствайки водните знаци – Рак, Риби и Скорпион, както и Телец и Дева. Втората половина на годината носи повече възможности за Овен, Лъв и Стрелец, които ще могат да преструктурират живота си и да реализират дългосрочни цели. За Везните втората половина на годината ще бъде по-успешна от първата, а при Водолеите положението е наобратно.

Януари започва с четири планети в Козирог – Меркурий, Венера, Марс и Слънце – което ще подпомогне подредбата, трезвата преценка и планирането на задачите. Важно е обаче да се отбележат периодите на ретрограден Меркурий (26 февруари – 21 март) и ретроградна Венера (1 октомври – 14 ноември), когато не се препоръчва подписване на важни договори, големи покупки или започване на нови проекти или взаимоотношения.

Според китайската астрология, огненият кон носи активност и ускоряване на събитията. Матева уточнява, че годината ще бъде динамична, но не драматична – ще изисква приспособяване и готовност да се грабнат новите възможности. Енергията на червения кон стимулира смелостта и предприемчивостта, като поставя акцент върху свободата, обединението и разбирателството между хората.

По отношение на България и световните събития, астрологът отбелязва, че енергията на годината е воинствена и динамична. Това означава преоформяне на различни сфери – лидерство, ресурси и възможности – но за пълно спиране на конфликтите и мир по света ще се изисква активен избор от страна на хората и политиците.

Матева съветва, че в годината на огнения кон е добре да се носи червено като символ на активност и късмет, макар че общият цвят за 2026 е бяло, за да балансира силната енергия. Първото новолуние във Водолей и първият коридор на затъмненията започват на 17 февруари, като поставят акцент върху свобода, обединение и разбирателство между хората.

