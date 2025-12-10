Златни подаръци за юбилея на Софи Маринова /СНИМКИ/

Софи Маринова бе затрупана със злато, внимание и обич по повод 50-ия си юбилей. Кралицата на фолка получи десетки подаръци – от маркови изделия до ръчно изработени сувенири, но най-ценен за нея остана този от сина ѝ Лоренцо.

Той и приятелката му поднесоха картина, създадена със златни спрейове, украсена с червени точки и сърце – жест, който разчувства Софи до сълзи. Сред останалите изненади личат стилни дизайнерски прибори, включително пепелник от световна марка, предаде агенция БЛИЦ.

Пиарът на Софи Тодореско Неделчев ѝ подари комплект 24-каратови позлатени прибори за хранене, придружени с инструкция за грижливо почистване, за да запазят блясъка си. Фризьорът Емилио Стефано се включи с черна торта, украсена с ядливо злато във форма на венец и корона – символична препратка към статуса ѝ на фолк кралица.

Сред подаръците имаше изискани комплекти чаши, чинии, бижута и оригинални модни аксесоари. Певицата Бони я изненада с дамска вратовръзка, обсипана с разноцветни кристали, подходяща за всякакви сценични визии. Софи се пошегува, че се е почувствала като в бижутерски магазин.

Всеки от четирите концерта на звездата в „Арена София“ премина с различен тоалет, а самият ѝ рожден ден бе отбелязан с ефектна зелена рокля – подарък от дизайнерката София Борисова. Музикалната изненада дойде от Слави Трифонов, който нае духова музика да ѝ свири балкански мелодии и хороводни ритми.

Сред особено ценните букети бе този от Лили Иванова.

След четиридневния празничен маратон, звездата си подари ден за почивка и размисъл: „Все още осъзнавам какво се случи в Арената. Това бе най-вълнуващият момент в живота ми.“

