Няма да повярвате как изглежда днес къщата от "Сам вкъщи" СНИМКИ

Филмът "Сам вкъщи" се превърна в един от символите на коледните празници.

Феновете на филма бяха съкрушени от новината, че знаковата къща на семейство Макалистър днес е изцяло обновена. Изчезна всичко, което вече само ще си спомняме, за да се превърне в сиво пространство за живеене, като дървените подове заменят цветните килими, а обикновените, минималистични стени са на мястото на шарените тапети.

Емблематичният дом на Кевин и семейството му е претърпял голяма трансформация от появата си във филма от 1990 г. Някога изпълнена с топли цветове, шарени килими и класически крайградски чар, сега имотът се отличава с модерен, минималистичен интериор с бели стени, отворени пространства и обновени обзавеждания. Въпреки че стълбището и цялостната конструкция са запазени, дизайнът отразява днешния съвременен стил.

