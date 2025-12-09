Малък европейски град привлича световното внимание. Уникална красота

Малък гард в Австрия привлича световното внимание всяка зима. Защото ни дава възможност да се потопим в атмосфера, подобна на приказка - снежни пейзажи, кристално чисти води и величествени планини.

Говорим за Халщат, известен със своята архитектура от XVI век, уютни хижи, кафенета и магазинчета, които създават усещането за истинска приказка. Неслучайно Халщат е включен в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО, а мнозина смятат, че е първообразът на кралство Арендел от филма "Замръзналото кралство" на Disney.

Проучване на Icelandair анализира 60 популярни европейски зимни дестинации. В него Халщат заема първо място пред Рейкявик в Исландия и Рованиеми във Финландия. Критериите включват вероятност за снеговалеж, ниво на светлинно замърсяване и брой ясни дни през зимата.

Тази живописна австрийска перла е истинско зимно чудо. Разположено между езеро и заснежени планини, Халщат блести с приказен чар през студените месеци. С впечатляващи 890 мм снеговалеж и минимално светлинно замърсяване, това е идеалното място за любителите на снега и звездното небе."

Въпреки красотата си, Халщат страда от прекомерен туристически интерес. С население под 800 души, селцето е посрещало до 10 хил. посетители дневно в пиковите сезони. Това води до проблеми като замърсяване, поскъпване на местните услуги и неудобства от дронове, използвани от фотографи, пишат Express.





За да се справи с това, общината е въвела редица правила като забрана на автомобили в центъра на града, ограничени часове за функционирането на обществен транспорт, което изисква внимателно планиране на еднодневните посещения, както и призив към туристите да уважават местните жители.

