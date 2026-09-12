България търси още австрийски капитал. Пулев посочи ключовите сектори
Правителството предлага ускорени процедури, по-малко бюрокрация и нов модел за публично-частни партньорства
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Правителството предлага ускорени процедури, по-малко бюрокрация и нов модел за публично-частни партньорства
Високите температури натоварват здравето на хората
Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
Въпреки протестите на бизнеса, държавата блокира движението на камионите през Алпите
Оярсабал удари два пъти, Поро вкара първия си гол за Ла Роха, а следва сблъсък с Португалия
Британецът контролира състезанието от полпозишъна, докато Ферстапен, Антонели и Хамилтън водеха битка в адски условия
С успеха си българинът събра 106 точки и съкрати изоставането си от Габриеле Мини на само две точки
Шампионите победиха с 3:1 в Далас, завършиха група J с пълен актив и ще срещнат Кабо Верде в елиминациите
Романо Шмид откри резултата, автогол върна преднината, а капитанът реши всичко от дузпа
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Той има 14 незаконни деца от красивите си музи
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Остават броени часове до участието й
Полицията задържа заподозрян за искани 2 млн. евро от производител
Ocнoвнaтa пpoмянa e yвeличaвaнe нa нeoблaгaeмия гoдишeн дoxoд дo 15 000 eвpo
Корупция, нестабилност и бюрокрация плашат чуждите фирми у нас
Властите предупреждават, че опасността остава крайно висока
Халщат страда от прекомерен туристически интерес
Франц Враницки припомни пътя на Австрия към ЕС и еврозоната и предупреди, че стабилността не е даденост, а избор