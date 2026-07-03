Испания показа зъби, Австрия рухна пред шампиона

Испания е на осминафинал на Световното първенство след категорично 3:0 срещу Австрия в Ингълууд, Лос Анджелис. Микел Оярсабал вкара два пъти, а Педро Поро добави първия си гол с националната фланелка. Тимът на Луис де ла Фуенте не просто продължи напред - той даде най-силния си знак досега, че кризисните моменти от началото на турнира са зад гърба му. В следващия кръг Испания ще срещне Португалия, която отстрани Хърватия със 2:1 след късна драма в Торонто, съобщи Ройтерс.

Фланговете счупиха Австрия

Де ла Фуенте направи две промени в състава и заложи на Педро Поро като десен бек и Дани Олмо в предни позиции вместо Микел Мерино. Австрия също излезе със свежи лица - Кевин Дансо, Паул Ванер и Михаел Грегорич започнаха от първата минута. На терена обаче решението дойде от испанските крайни защитници - точно там, където Австрия не успя да затвори мача.

В 36-ата минута Марк Кукурея получи пространство отляво и прати остро центриране в наказателното поле. Оярсабал реагира с първото докосване и насочи топката в долния десен ъгъл за 1:0. Испания можеше да удвои още преди почивката, но Алекс Баена и Ламин Ямал пропуснаха да превърнат натиска в втори гол.

Поро довърши удара

След паузата натискът вече тежеше като присъда над Австрия. В 66-ата минута Кукурея овладя топка, загубена от Олмо, намери Баена, а той центрира към наказателното поле. Поро се включи със скорост и с глава направи 2:0 - попадение, което носеше не само сигурност, но и лична история за защитника на Тотнъм.

Австрия трудно излизаше от собствената си половина и не успя да нанесе точен удар във вратата на Унай Симон, отбеляза Ройтерс. Ламин Ямал бе избран за играч на мача, въпреки че не вкара и не асистира - знак колко силно Испания контролираше ритъма през движението, дрибъла и постоянния натиск.

Оярсабал затвори вратата

Минута преди края на редовното време Оярсабал сложи точка. Вторият му гол превърна победата в демонстрация и остави Австрия без реален шанс за финален щурм. Испания, която започна турнира със съмнения след трудни мачове, този път изглеждаше по-остра, по-уверена и далеч по-близо до образа на отбор, който може да стигне дълбоко.

Пред Ройтерс Ламин Ямал призна, че постепенно се връща към себе си: „Малко по малко започвам да се чувствам отново като себе си“. Той добави, че „решителният момент е сега“ и че Испания няма право на отпускане, защото в елиминациите една грешка праща отбора у дома.

Португалия чака в Далас

Осминафиналът ще бъде иберийски сблъсък с огромен заряд. Португалия стигна до него след обрат срещу Хърватия - Иван Перишич откри, Кристиано Роналдо изравни от дузпа, а Гонсало Рамош вкара победно в добавеното време. Ройтерс посочва, че победителят от Испания - Португалия ще срещне на четвъртфинал Белгия или САЩ.

Де ла Фуенте обаче отказа да превръща победата в еуфория. „Удовлетворението може да убие“, предупреди селекционерът след мача и настоя, че Испания още има какво да подобрява. В това изречение е и големият залог - Ла Роха вече изглежда опасна, но точно сега трябва да докаже, че може да остане гладна, когато турнирът започва да наказва всяко отпускане.

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