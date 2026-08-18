София става синя за най-голямата битка на Левски

Една от най-големите европейски вечери на Левски от години настъпи. Тази вечер от 22:00 часа „сините“ приемат гръцкия шампион АЕК Атина в първия мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Над 37 000 левскари се очаква да изпълнят националния стадион „Васил Левски“, а срещу тях ще бъдат около 2000 привърженици на гостите. След три преодолени кръга отборът на Хулио Веласкес вече е само на две срещи от място сред европейския футболен елит.

„Утре това е нашият стадион“

Левски няма да играе на своя „Георги Аспарухов“, който не отговаря на изискванията за този етап от турнира. Но преместването на националния стадион може да се превърне в огромно предимство - трибуните ще позволят почти двойно повече левскари да застанат зад отбора.

За Веласкес няма никакво значение, че мачът не е на „Герена“. „Всичко е до нагласа и начин на мислене. Утре това е нашият стадион и нашата публика. Такава е нагласата ни. Не знам как ще завърши мачът, но ние сме пред нашата публика и в нашия град. Извинения не търсим“, заяви вчера испанският треньор.

Точно тази атмосфера трябва да бъде едно от големите оръжия на Левски. Веласкес неведнъж подчерта през европейското лято връзката между отбора и трибуните, но преди най-тежкото изпитание досега думите му бяха още по-емоционални.

„Нашите привърженици са невероятни и го показват постоянно. Където и да играем, независимо от турнира, можем само да се гордеем със синергията между публика и отбор“, каза той. „Всички заслужихме да има такива мачове, на такова ниво. Излизаме смело и ще опитаме да спечелим мача.“

АЕК идва като шампион, Левски обещава да няма страх

От другата страна е отборът, който спечели титлата в Гърция в конкуренцията на Олимпиакос, Панатинайкос и ПАОК. Веласкес определи АЕК като изключително разнообразен и динамичен съперник, който умее да изморява противника с продължително притежание на топката и е особено опасен в атакуващата половина.

„АЕК е много сериозен отбор. Цял сезон играха добре и им се получаваха нещата. Много са динамични с притежанието на топката и това изцежда съперника. Трудно е да прогнозираш стила им, защото са изключително разнообразни“, предупреди треньорът.

Но след предупреждението дойде и посланието, което левскарите ще искат да видят на терена: „Ние трябва да ги уважаваме, да бъдем скромни и да излезем без страх.“ Официалният сайт на Левски изведе същото послание от думите на испанеца - срещу АЕК отборът трябва да покаже кураж.

Един липсващ човек в голямата вечер

Веласкес няма да може да използва новото попълнение Марко Груич. Сръбският халф все още няма картотека за европейските клубни турнири и може да играе засега единствено в България. Той тренира с отбора на националния стадион, но няма право да бъде на терена тази вечер.

„Марко няма как да играе, тъй като не е картотекиран. Евентуално срещу Спартак Варна в събота“, обясни Веласкес. По думите му Груич идва след период без нормален тренировъчен процес, но вече се вписва добре в състава.

Швед свири мача, споменът е неприятен

Двубоят е поверен на шведския международен съдия Глен Ниберг. 37-годишният рефер вече е ръководил европейски мач на Левски в София - и споменът никак не е добър. На 1 август 2019 г. той беше главен съдия при загубата на „сините“ със 0:4 от АЕК Ларнака в Лига Европа.

Сега обаче залогът е несравнимо по-голям. Реваншът срещу АЕК Атина е на 26 август в гръцката столица, което превръща софийските 90 минути в първата половина от битка за място в основната фаза на най-престижния клубен турнир в Европа.

София се готви за футболна нощ

Мащабът на мача променя и ритъма на столицата. Входовете на националния стадион ще бъдат отворени още в 20:00 часа, а СДВР призова феновете да идват по-рано заради очакваното огромно струпване. Около съоръжението ще има буферни зони, които ще разделят българските и гръцките привърженици, а движението в центъра може временно да бъде ограничавано.

След последния съдийски сигнал София също няма веднага да заспи. Метрото ще работи до 01:00 часа след полунощ, за да могат десетките хиляди привърженици да се приберат след късния мач.

Пред Левски стоят още минимум 180 минути футбол. Първите 90 започват тази вечер от 22:00 часа, пред море от сини шалове и пред публика, на която Веласкес вече обеща едно - „най-добрата ни версия“ и отбор, който ще излезе смело срещу шампиона на Гърция.