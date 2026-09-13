Левски влиза в огъня на Атина! Една победа дели „сините“ от мечтата
Над 1500 левскари ще бъдат зад отбора на „АЕК Арена“, а Хулио Веласкес предупреди: „Ако излезем със страх, 100% ще загубим“
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Над 1500 левскари ще бъдат зад отбора на „АЕК Арена“, а Хулио Веласкес предупреди: „Ако излезем със страх, 100% ще загубим“
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Шанс има и ще се опитаме да го използваме, категоричен е треньора на националите по футбол
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