Първо ключово решение на Гиздол в ЦСКА

Новият треньор на ЦСКА – Маркус Гиздол, взе първо ключово решение начело на армейците.

Десният краен защитник Тамиму Уору ще бъде реабилитиран в състава след международната пауза, съобщава „Тема Спорт“. 23-годишният футболист беше привлечен през лятото под наем от Ботев Враца, за да бъде конкуренция на Давид Пастор, но още в първия си мач като титуляр бе заменен преди почивката от Христо Янев и на практика загуби безвъзвратно доверието му. Така Уору не е носил червената фланелка от победата с 3:2 над Ботев Пд на 27 юли. В някои от мачовете оставаше неизползвана резерва, а за други дори не попадаше в групата.

Това обаче може да се промени при новия треньор Маркус Гиздол. Германецът ще даде втори шанс на десния бек. В тази зона ЦСКА разполага още с Пастор и привлечения в края на лятото Бари Котър. Всеки от тримата обаче може да бъде използван както отляво на защитата, така и по-напред по десния фланг. Любопитно е, че единствено Пастор е част от списъка на армейците за основната фаза на Лигата на конференциите, докато Котър и Уору са без картотеки.

В момента бенинецът е на лагер с националния отбор, като записа пълни 180 минути в първите два мача от квалификациите за Купата на африканските нации – равенството 1:1 с Буркина Фасо и победата с 2:1 над Мавритания. Уору и съотборниците му се подготвят за паметна визита. В сряда тимът гостува на Аржентина на „Монументал“ в последния мач на Лионел Меси с националната фланелка. Двубоят ще е прощален и за още двама световни шампиони – Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо. Към момента изглежда твърде вероятно Уору да вземе участие в срещата и да се завърне с допълнителен емоционален допинг в ЦСКА.