Взеха неочаквано и важно решение за Русия

На Общото събрание на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) в Милано, което се състоя по време на Европейското първенство за мъже, Административният съвет на организацията реши да допусне руските мъжки и женски отбори до състезания под егидата на CEV.

"Административният съвет на CEV обсъди решението на Международната федерация по волейбол относно допускането на руски национални отбори и длъжностни лица до международни състезания", се казва в документа. "Съветът потвърди, че това решение се отнася за националните отборни състезания под егидата на CEV и че специфични условия за изпълнение и съответните организационни механизми ще бъдат разработени и представени на Административния съвет за одобрение на по-късна дата."

Това решение се отнася както за волейбола на закрито, така и за плажния волейбол. Следващият официален турнир, в който руските отбори по волейбол на закрито ще могат да участват, е Лигата на нациите.

"Приветстваме решението на CEV да допусне руски отбори до европейски турнири и подкрепяме съответното решение на Международната федерация по волейбол", каза президентът на руската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

"Сега очакваме одобрение на условията и процедурите за прием. Готови сме да работим конструктивно, за да се гарантира, че руските национални отбори могат да се завърнат напълно в международни турнири - под знамето и химна на Руската федерация - възможно най-скоро", каза още той.