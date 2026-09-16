Алекс Николов след победата: Видя се истинската ни игра

Видя се истинската ни игра, категоричен е Александър Николов след победата над Полша в "Арена 8888". Мачът завърши с 36 точки срещу европейския първенец за драматичния успех с 3:2 пред над 13 хиляди зрители.

"Изключително много се радвам след такава победа. Епичен мач. Всички усещаха енергията. Голямо евала на отбора и всеки зрител, който дойде тук или ни подкрепя пред екрана. Чакаме на осминафинала публиката да бъде още по-шумна. С втория гейм обърнахме мача. Видя се истинската ни игра и съм много щастлив. Няма време за подценяване. Това е елиминация, играем със силен противник. Имат нов разпределител и диагонал. Ще трябва да си анализираме хубаво мача и да излезем на сто хиляди процента. Ако играем така, може да бием всички. Трябва да играем на кръв. Най-важното е сърцето. Мони (Николов) играеше (в защита) повече на сърце, не на техника. Това вдига много отбора, особено когато бяхме долу в тайбрека. Мони игра по-добре от всяко едно либеро", заяви Николов след двубоя.

На осминафиналите в събота България ще играе срещу Германия.