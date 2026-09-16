Чакат новия топ треньор на ЦСКА

Младият беларуски треньор Алексей Шпилевски се приближава до ЦСКА. Беларуският сайт "Football.by" разкрива, че специалистът е отказал отлична оферта от шампиона на страната - МЛ Витебск.

Освен това, бившият треньор на Кайрат и Арис е помолил ръководстовото на МЛ Витебск да не го кани отново на вакантната позиция. Причината е ясна - той е на финални преговори с ЦСКА и се очаква да поеме "червените" съвсем скоро.

38-годишният Алексей Шпилевски е ставал шампион на Казахстан и Кипър с тимовете на Кайрат и Арис Лимасол. Последно е работил в руския Пари Нижни Новгород.

Именно той е фаворитът на шефовете на ЦСКА за наследник на Христо Янев. Временно "червените" са водени от наставника на третия отбор на "армейците" - Даниел Моралес.