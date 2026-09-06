Два сребърни медала за България на Европейското по спортна аеробика

България спечели два сребърни медала на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания. Родните състезатели стигнаха до общо девет финала, като демонстрираха силно представяне в конкуренцията на най-добрите млади атлети.

Европейските шампионки при тройките във възрастовата група 15-17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова завоюваха сребърните медали. Българките получиха оценка 18.650 точки – същата като шампионките. Разликата дойде при оценката за изпълнение, където родните състезателки получиха с една десета по-ниска оценка.

Второто сребро за България спечели групата във възраст 12-14 години – Никол Стоилова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова, Стефани Петкова и Аделина Некезова. Българките бяха лидери след квалификациите, а във финала получиха 17.750 точки, което им отреди второто място.

В индивидуалната надпревара при девойките 12-14 години Диана Тенева завърши пета с 18.050 точки, а Никол Стоилова се класира шеста със 17.950 точки.

България записа и четвърто място при тройките 12-14 години. Никол Стоилова, Аделина Некезова и Джемре Стефанова останаха само на крачка от медалите със 17.600 точки. Другата българска тройка – Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова, допусна грешка при един от елементите и остана осма с 16.150 точки.

При девойките 15-17 години Неда Запрянова завърши осма с 17.450 точки, след като допусна грешка, която се отрази на оценките за трудност и изпълнение.

Пето място за България заеха Стефани Лечева и Атанас Благоев при смесените двойки 15-17 години. Двамата представиха новото си съчетание и получиха 18.300 точки.

На пето място завърши и българската група при 15-17-годишните. Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, Неда Запрянова и Мария Вълчева получиха 18.150 точки.

„Поздравления за силното представяне! Браво, деца! Браво и на вашите треньори! Вие сте гордост!“, написаха от Съюза по аеробика.

Състезанията в Памплона продължават и следващата седмица, когато ще се проведе Световното първенство по спортна аеробика за мъже и жени.