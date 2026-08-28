Най-шантавите прогнози за Висшата лига. Ще се сбъднат ли?

Пеп Гуардиола го няма, а Висшата лига никога няма да е същата. След 10 години, шест титли, една Шампионска лига, три Купи на Англия, пет Купи на Лигата, Манчестър Сити се сбогува с легендарния каталунец, който донесе безпрецедентна доминация, която приключи.

Ще бъде странно да не виждаме Гуардиола да дава напътствия на своите играчи от тъча или да си говори с противниковите футболисти след края на мачовете. За разлика от Сър Алекс Фъргюсън, той не си тръгна, печелейки титлата.

Арсенал надви Сити за короната във Висшата лига, а Микел Артета най-накрая успя да спечели дуела със своя ментор. Сега Енцо Мареска трябва да измисли нова печеливша формула за "гражданите", които отчаяно ще искат титлата обратно на "Етихад".

Италианецът е един от деветте нови мениджъри заедно с Андони Ираола и Чаби Алонсо, които също ще имат желанието да свалят Арсенал от трона. Франк Лампард, Сергей Якирович и Гари О'Нийл пък ще опитат да запазят Ковънтри, Хъл и Ипсуич в елита.

Нека обаче дадем и смелите си прогнози за сезон 2026/27, които в края на кампанията може и да не са толкова налудничеви.

Роджърс няма да оправдае платените 117 милиона паунда

Морган Роджърс се превърна в най-скъпия британски футболист в историята, след като смени Астън Вила за Челси срещу фантастичните 117 милиона паунда и заяви, че се присъединява към най-големия клуб в Лондон.

Това беше прието като шамар към Арсенал, който няколко месеца следеше неговите изяви и се смяташе, че е основна цел на Микел Артета. Арсенал обаче щеше да е далеч по-рисковата дестинация за Роджърс, който напусна непрекъснато развиващия се Астън Вила и няма да играе в Шампионската лига, за да акостира на "Стамфорд Бридж" и да не участва в нито един европейски турнир. Едва ли това е определението за стъпка нагоре в развитието.

По-малкият брой мачове може и да помогне на "сините" да се борят за призовите места, но Алонсо не може да сътвори чудеса. Марк Кукурея напусна в посока Реал, Енцо Фернандес също е на изхода на "Стамфорд Бридж", а това ще отвори огромна дупка в средата на терена.

Това със сигурност не е стабилна среда, в която Роджърс да просперира. Все още не е ясно и как Алонсо ще комбинира Коул Палмър с новата рекордна покупка.

Самият англичанин не е свикнал да е част от отбор, който владее инициативата, защото Унай Емери го използваше като оръжие при контраатаките на Вила.

Рекордната сума също може да натежи на Роджърс, защото от 23-годишния играч ще се очаква веднага да остави своя отпечатък на терена, а с това ще нарасне и напрежението. Едно е сигурно: той не е попълнението, което веднага може да направи Челси претендент за титлата в Англия.

Карик води загубена битка в Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик напълно заслужено остана начело на Манчестър Юнайтед, след като успя да изведе "червените дяволи" до третото място във Висшата лига, а очакванията бяха и за сериозни трансфери, с които да се надгради в битката за титлата.

До момента бяха привлечени само Андрей Сантос и Юри Тилеманс, макар че се очакват още нови попълнения. Дори и с тях, "червените дяволи" трудно ще се преборят за място в Топ 4 или ще достигнат до края в Шампионската лига.

Отборът на Карик е прекалено малък, за да се бори равностойно на няколко фронта, а именно мениджърът ще плати цената за пасивността на трансферния пазар на Сър Джим Ратклиф.

Съществува реалната възможност Юнайтед да започне слабо, увереността да спадне, а Карик да се бори за своето място в отбора. Той спечели 12 от 17 мача начело, но индивидуалните проблясъци и дисциплината в защита бяха ключови за това. И ето - Юнайтед загуби лошо с 0:2 още първия мач за сезона.

Ще бъде интересно да видим как ще се справи Карик, когато отборът започне да играе по три мача на седмица и къде ще се намира Юнайтед през декември, от което може да зависи позицията на Карик, който трудно ще запази поста си до края на кампанията, оставяйки INEOS да търси четвърти нов мениджър в рамките на последните две години и половина.

Арсенал ще запази титлата, а Сити ще се разпадне

Арсенал завърши сезон 2025/26 със седем точки преднина пред Сити и успя да прекъсне каръка от последните три сезона.

Това автоматично ги превръща във фаворит за настоящата кампания, но за това помага и фактът, че конкурентите им направиха сериозно отстъпление.

Ливърпул трудно ще повтори сезон 2024/25, Юнайтед няма нужния брой играчи за интензивен график. Астън Вила не може да задържи големите си звезди, а Челси и Тотнъм се опитват да изградят съставите си от години. Това оставя само Сити на пътя на Арсенал, но и там отстъплението е неизбежно, не само заради напускането на Гуардиола.

Освен ако Арсенал не се провали с гръм и трясък или не стане жертва на безпрецедентна криза с контузени, титлата би трябвало да остане на "Емирейтс".

Арбелоа ще бъде първият уволнен мениджър

Фулъм се раздели с Марко Силва след пет успешни години, а португалецът замени Жозе Моуриньо начело на Бенфика. Алваро Арбелоа пое "котиджърс" след турбулентни шест месеца начело на Реал Мадрид и подписа договор за три години.

Испанецът се е учил от някои от най-добрите в професията, но просто няма достатъчно опит, за да управлява по най-добрия начин играчите на Фулъм. Няма тактическия нюх как да оцелее във Висшата лига, нито уменията да менажира играчите в съблекалнята, въпреки че тези на "Крейвън Котидж" нямат същото его като тези на "Бернабеу".

Нюкасъл ще изпадне

Бъдещето на Нюкасъл едва ли можеше да е по-ярко след спечеления финал за Купата на лигата през 2025 година, който сложи край на едно 70-годишно чакане. Последва участие и в Шампионската лига, а Еди Хау се превърна в най-обичания човек в региона.

През последните 15 месеца Нюкасъл се превърна в отбор в сериозна криза. Александър Исак, Антъни Гордън, Сандро Тонали и Бруно Гимараеш напуснаха кораба и за момента не са заменени подобаващо.

Нито един добър играч не иска да премине при "свраките", а Еди Хау също напусна поста след пет години начело на Нюкасъл. Ръководството назначи германския специалист Матиас Яйсле, който прекара последните три години в Ал-Ахли.

Специалистът обаче не разполага с нужните инструменти да повтори успехите на Хау, а последните събития в отбора говорят, че той ще се бори за своето оцеляване, а не за място в Европа.

В състава все още има много качество, но увереността е достигнала дъното. Шефовете на тима отблъснаха феновете с решенията си, което отрови атмосферата около клуба. Отпадане в Чемпиъншип ще е катастрофа, но ако някой вярва, че това не е възможно, просто се заблуждава.Въпреки равенството 2:2 с Ливърпул в първия кръг.