Лига Европа: Левски приема Милан в София, гостува в Англия

След изиграването на всички мачове от Лига Европа, Левски научава съперниците си, с които ще играе във втория по сила европейски клубен турнир. Заради ниския коефициент, отбора на Хулио Веласкес попадна в четвърта урна, пише "Топ спорт".

Първият съперник на 27-кратните шампиони на България, който бе изтеглен бе Милан. Другият отбор от първа урна е Олимпик Марсилия.

От втора урна се паднаха РБ Залцбург и отстранилия Цървена Звезда - Виктория Пилзен.

От предпоследната урна - Съндърланд и Ягелония

Последните два отбора, които се паднаха на Левски са - Лилестрьом и НЕК Неймеген

Опонентите на Левски са: Милан, Олимпик Марсилия, Залцбург, Виктория Пилзен, Съндърланд, Ягелония, НЕК Неймеген, Лилестрьом.

"Сините" се паднаха с по два съперника от всяка една урна на турнира, като срещу единия ще бъде домакин, а ще гостува на другия.

Ето и как са разпределени домакинствата и гостуванията на Левски:

Левски - Милан

Олимпик (Марсилия) - Левски

Виктория (Пилзен) - Левски

Левски - Залцбург

Съндърланд - Левски

Левски - Ягелония

Левски - Лилестрьом

НЕК - Левски

Ето всички урни в Лига Европа:

Урна 1: Байер Леверкузен (Германия, 105.000), Бенфика (Португалия, 90.000), Ювентус (Италия, 72.250), Милан (Италия, 66.000), Олимпик Лион (Франция, 65.750), АЗ Алкмаар (Нидерландия, 62.875), Олимпиакос (Гърция, 62.250), Реал Сосиедад (Испания, 57.000), Олимпик Марсилия (Франция, 54.000)

Урна 2: Ференцварош (Унгария, 51.250), Виктория Пилзен (Чехия, 50.500), Юнион Сен Жилоаз (Белгия, 48.000), Динамо Загреб (Хърватия, 46.500), Залцбург (Австрия, 45.000), Селтик (Шотландия, 44.000), Спарта Прага (Чехия, 38.250), Рен (Франция, 35.000), Андерлехт (Белгия, 30.750)

Урна 3: Щурм Грац (Австрия, 28.000), Лех Познан (Полша, 27.250), Кристъл Палас (Англия, 23.903), Борнемут (Англия, 23.903), Съндърланд (Англия, 23.903), Целие (Словения, 23.000), Ягелония Бялисток (Полша, 22.000), Омония Никозия (Кипър, 21.250), Селта Виго (Испания, 19.409)

Урна 4: Хофенхайм (Германия, 18.580), Бешикташ (Турция, 15.500), Торензе (Португалия, 14.633), Апоел Беер Шева (Израел, 14.000), НЕК Неймеген (Нидерландия, 13.585), ОФИ Крит (Гърция, 9.682), Лилестрьом (Норвегия, 8.247), Левски (България, 7.000), Арарат-Армения (Армения, 7.000)

"Сините" се оказа, че не са отборът с най-нисък коефициент в турнира. Компания на Левски прави арменския Арарат-Армения, който също има коефициент 7.000. Двата отбора са в дъното на четвърта урна. Арарат-Армения изненадващо отстрани Университатя Крайова след минимална победа с 1:0.