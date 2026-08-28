Алонсо тръгна победно с Челси, Уелбек ознаменува дебюта си с гол

Челси започна новата ера на Шаби Алонсо с победа и с усещането за отбор, който вече търси различно лице. Лондончани преодоляха Лутън Таун с 2:0 във втория кръг за Купата на Лигата, но по-важното дойде от първите знаци при новия треньор - увереност, контрол и силен състав още от първата минута. Вечерта стана специална и за Дани Уелбек, който отбеляза първия си гол с екипа на Челси. Алонсо пък получи победа още в дебюта си начело на „сините“.

Уелбек отвори сметката си

След нулево първо полувреме Челси нанесе удара пет минути след почивката. Мало Густо центрира точно, а Уелбек се извиси и с глава прати топката в мрежата, за да отбележи дебютното си попадение за лондончани.

„Сините“ бяха започнали с Коул Палмър, Морган Роджърс и Рийс Джеймс и постепенно наложиха пълен контрол над срещата. Лутън издържа до 78-ата минута, когато Хакийм Одофин си отбеляза автогол и окончателно реши двубоя.

Алонсо вече вижда отбора, който иска

Новият наставник не скри задоволството си от отношението и начина, по който футболистите приеха първия му мач. „Искаме да имаме завършен отбор с качествени футболисти. По-опитните трябва да помагат на по-младите да се развиват и виждам, че това се случва“, заяви Алонсо, цитиран от Ройтерс.

Той похвали и атмосферата около отбора. „Днес съм доволен от играта и от отношението на футболистите. Публиката също бе страхотна. Сега ще възстановяваме и ще се завърнем на „Стамфорд Бридж“ в неделя“, добави испанецът.

Следващото препятствие пред Челси в турнира ще бъде Лийдс Юнайтед.

Фулъм също продължи без проблеми

Фулъм също си осигури място в следващия кръг след категорично 3:0 срещу Уимбълдън. Родриго Мунис отбеляза първия си гол от повече от година, а Емил Смит Роу също се разписа преди почивката.

Гонсало Гарсия оформи крайния резултат в добавеното време. В третия кръг Фулъм ще се изправи срещу Уест Хям.