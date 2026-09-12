Челси възкръсна от 0:2 и разби Лийдс в деветголова бъркотия
Палмър слезе от пейката и запали невероятния обрат, а „сините“ нанизаха шест гола само след почивката
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Палмър слезе от пейката и запали невероятния обрат, а „сините“ нанизаха шест гола само след почивката
„Сините“ минаха уверено през Лутън, а новият треньор получи първата си голяма вечер начело на лондончани
Класата на селекцията на Юрген Клоп си каза думата
"Манчестър Сити" спечели Купата на Лига в Англия. "Гражданите" и "Ливърпул" завършиха 1:1 в редовното време на финала пред препълнените трибуни на "Уе...
Отборите на "Ливърпул" и "Манчестър Сити" ще се изправят един срещу друг в люта битка във финала на турнира за Купата на Лигата. Двата тима ще се опит...
Лондон. Тотнъм победи с 1:0 тима от Лига 1 Шефилд Юнайтед в първи полуфинал от турнира за Купата на Лигата. Единственото попадение на "Уайт Харт Лейн"...
Ливърпул. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо заяви след равенството 1:1 срещу Ливърпул, че "червените" не са заслужавали успеха на "Анфийлд". Домакинит...
Ливърпул. Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс показа увереност, че неговият тим може да отстрани Челси да се класира за финала в турнира за Купата...
Монако. Българският нападател на Монако Димитър Бербатов отбеляза първото си попадение за новата година, а неговият тим победи с 2:0 Гингам в двубоя о...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини изрази притеснението си от формата, в която се намира отборът след отпадането от Купата на Ли...
"Гражданите" вдигнаха първа купа за сезона. "Ман Сити" победи "Съндърланд" с 3:1 във финала за Купата на Лигата. Успехът за мултимилионната селекция...
Манчестър. Манчестър Сити победи с 6:0 Уест Хем на "Етихад" в първия полуфинален двубой в турнира за Купата на Лигата. Така, "гражданите" на практика...
Фулъм на Димитър Бербатов посреща Евертън