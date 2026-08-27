Спорт

Голяма футболна страна също отряза Инфантино

Босът на ФИФА с все по-разклатени позиции

Голяма футболна страна също отряза Инфантино
Снимка: БТА
27 авг 26 | 18:31
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Влади Кирилов

Италианската футболна федерация (FIGC) оттегли подкрепата си за действащия президент на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино. Това съобщи пресслужбата на FIGC.

"Това решение има за цел ясно и прозрачно да изрази позицията на FIGC – напълно солидарна с позицията на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) и неговия президент Александър Чеферин – по отношение на неотдавнашните инициативи на председателя на ФИФА, свързани с въпросите на управлението и развитието на международните състезания. Ще продължим да работим съвместно с УЕФА и другите европейски федерации за насърчаване на такава визия за футбола, която се основава на спортния принцип, солидарността и устойчивото развитие, както и поставя на първо място интересите на феновете", заяви президентът на федерацията Джовани Малаго.

През юли стана известно, че Инфантино е искал да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило печалбите на асоциациите – членове на ФИФА, и би допринесло за развитието на футбола по целия свят. От Международната федерация по футбол заявиха, че тази схема би могла да привлече 4,2 милиарда долара.

Инициативата беше масово критикувана и осъдена от функционери, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от УЕФА, Конфедерацията по футбол на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ), Азиатската конфедерация по футбол (AFC) и Южноамериканската конфедерация по футбол (КОНМЕБОЛ). По-късно подкрепа за Инфантино изразиха Африканската футболна конфедерация, Футболната асоциация на Аржентина и редица други национални федерации.

Инфантино е на 56 години и беше избран за председател на ФИФА през февруари 2016 г. След това той беше преизбран два пъти без конкуренция.

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Автор Влади Кирилов

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