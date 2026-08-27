Голяма футболна страна също отряза Инфантино

Италианската футболна федерация (FIGC) оттегли подкрепата си за действащия президент на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино. Това съобщи пресслужбата на FIGC.

"Това решение има за цел ясно и прозрачно да изрази позицията на FIGC – напълно солидарна с позицията на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) и неговия президент Александър Чеферин – по отношение на неотдавнашните инициативи на председателя на ФИФА, свързани с въпросите на управлението и развитието на международните състезания. Ще продължим да работим съвместно с УЕФА и другите европейски федерации за насърчаване на такава визия за футбола, която се основава на спортния принцип, солидарността и устойчивото развитие, както и поставя на първо място интересите на феновете", заяви президентът на федерацията Джовани Малаго.

През юли стана известно, че Инфантино е искал да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило печалбите на асоциациите – членове на ФИФА, и би допринесло за развитието на футбола по целия свят. От Международната федерация по футбол заявиха, че тази схема би могла да привлече 4,2 милиарда долара.

Инициативата беше масово критикувана и осъдена от функционери, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от УЕФА, Конфедерацията по футбол на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ), Азиатската конфедерация по футбол (AFC) и Южноамериканската конфедерация по футбол (КОНМЕБОЛ). По-късно подкрепа за Инфантино изразиха Африканската футболна конфедерация, Футболната асоциация на Аржентина и редица други национални федерации.

Инфантино е на 56 години и беше избран за председател на ФИФА през февруари 2016 г. След това той беше преизбран два пъти без конкуренция.