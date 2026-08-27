Ираола с горещ коментар за трансферните драми в Ливърпул

Наставникът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че се надява да получи "добри новини скоро" по повод евентуалното привличане на Брадли Баркола. По-рано днес се появи информация, че мърсисайдци са се разбрали с Пари Сен Жермен и трансферът е близо до финализиране.

Попитан по темата, Ираола заяви: "Както знаете, опитваме се да привлечем играч на тази позиция. Не мога да говоря за футболисти, които не са наши, но се опитваме да се подсилим и да запълним тази позиция, тъй като нямаше достатъчно играчи за този пост. Надявам се да имаме добри новини скоро, но още не сме стигнали до там".

Испанецът говори и за бъдещето на Годи Гакпо, който вкара гол на старта на сезона срещу Нюкасъл. Баркола обаче играе на неговата позиция и след евентуалното пристигане на французина минутите на Гакпо ще намалеят драстично.

"След представянето му в първия мач, мога да кажа, че играе много добре. Той работи много добре след завръщането си от Световното първенство, с правилната настройка. Надявам се да бъде важен за нас. Докато трансферният пазар е отворен и взимаме скъпи играчи, не мога да гарантирам нищо", коментира Ираола.

"Вярно е, че приоритетът е подсилване на крайните зони. Остават още четири-пет дена. Ако можем да се подсилим в други зони, ще го направим. Не знам как ще завърши трансферният пазар. Не мога да ви кажа. Аз трябва да бъда търпелив, както и вие. Повярвайте ми, много е некомфортно за мен, защото има несигурност през цялото време. След четири-пет дни ще знаем с какво разполагаме и след това ще направим конкретни планове", каза още той.

В събота срещу Нотингам Ираола ще изведе отбора за първи път на "Анфийлд" в официален мач: "Ще бъде специален момент за мен. Усетих го по време на предсезонната подготовка. Ще бъде емоционално и така трябва да бъде, тъй като това е специално място. Надявам се всичко да мине добре и да се насладя на мача".