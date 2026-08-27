Босът на Левски сред купувачите на английски клуб

Ръководената от Атанас Бостанджиев и базирана в Лондон инвестиционна компания "Джемкорп" (Gemcorp) ще подкрепи финансово закупуването на английския четвъртодивизионен клуб Нортхемптън Таун, съобщава "Файненшъл Таймс".

Бостанджиев беше обявен за мажоритарен акционер в българския футболен шампион Левски през април, като сделката беше финализирана през юни след регистрирането на дъщерното дружество "София Кепитъл", което ще бъде фактическият собственик на ПФК Левски АД и зад което стоят "Джемкорп Съб Холдингс Лимитед" (ОАЕ) с 99 процента от капитала и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид" (Великобритания) с 1 процент от капитала.

Кандидат-купувачът на Нортхемптън пък е консорциумът Sports Alpha Capital, в който участва и бившият бразилски национал и бивш нападател на италианския гранд Милан - Алешандре Пато.

Консорциумът Sports Alpha Capital също е регистрирал през юни дъщерното дружество Invenciveis на адреса, на който се намират офисите на "Джемкорп" в британската столица, като двама от висшите мениджъри от инвестиционния фонд - Юри Байдуков и Фелипе Берлинер, са вписани като директори на това дружество, което иска да придобие Нортхямптън.

Нортхемптън отчете загуба от почти 3 милиона английски лири преди данъците за последната финансова година, в която приходите са 7.5 милиона лири, а общият размер на дълговете на клуба е около 10 милиона лири.

От управата на четвъртодивизионния отбор още през април съобщиха, че "силна финансово инвестиционна компания, която е фокусирана върху футбола, е направила предложение да инвестира в клуба".

Сделката се разглежда и трябва да бъде одобрена от независимия футболен регулатор (IFR) на Англия, който обичайно се произнася в рамките на 90 дни, но този период може да бъде и по-дълъг.