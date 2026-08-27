Три гола пасив и една огромна надежда! ЦСКА тръгва на всичко или нищо

ЦСКА излиза тази вечер в мач, в който сметките са жестоки, но надеждата още е жива. „Армейците“ приемат ОФИ Крит от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ и трябва да заличат пасив от 0:3 от първата среща, за да останат в битката за основната фаза на Лига Европа.

Победа с три гола разлика ще прати сблъсъка в продължения, а по-убедителен успех ще означава директен обрат. Загубилият няма да напусне Европа, а ще продължи в Лигата на конференциите, но тази вечер за ЦСКА залогът е много по-голям - да покаже, че още може да напише една от онези вечери, които се помнят с години.

Всичко започва от първия гол

След 0:3 на „Панкритио“ задачата изглежда огромна. ЦСКА обаче създаде достатъчно възможности в първия мач, за да остане усещането, че резултатът е по-тежък от показаното на терена. Христо Янев призна след поражението, че отборът е допуснал елементарни грешки и не е показал необходимата зрялост, но остави и една реплика, която тази вечер ще звучи особено силно: „Във футбола стават всякакви чудеса“.

За чудото обаче ЦСКА няма време за бавно начало. Един ранен гол може да промени целия мач, да вдигне трибуните и да постави ОФИ под напрежение. Но всяко попадение на гърците ще направи задачата почти непосилна, затова „червените“ ще трябва едновременно да атакуват яростно и да пазят вратата си.

Статистиката на ОФИ дава надежда

Гръцкият тим пристига в София със солиден аванс и самочувствие след победа с 2:0 над Волос в началото на местното първенство. Европейската му история като гост обаче изглежда съвсем различно - ОФИ няма победа далеч от дома в евротурнирите, като е натрупал 10 загуби и три равенства при голова разлика 5:23.

Именно там е една от малките вратички, през които ЦСКА може да погледне към обрата. Домакините ще имат стадиона, публиката и необходимостта да нападат от първата минута, докато ОФИ ще трябва да издържи натиска и да не позволи удобният аванс да се превърне в тежест.

Янев хвърля свежите сили

ЦСКА пожертва мача си от първенството срещу Локомотив София през уикенда, за да влезе максимално свеж в решаващия европейски двубой. Добрата новина за Христо Янев е завръщането на Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен, които имаха оплаквания след първата среща, но вече са готови за игра.

Проблемите също не са малко. Стефано Сенси и Мохамед Брахими са наказани, а участието на Анжело Мартино остава под въпрос след контузията, която го извади от последните три срещи. Левият бек все пак тренира с отбора в Панчарево и остави надежда, че може да бъде на разположение.

ОФИ също идва с липси

Гостите няма да могат да разчитат на бившия нападател на ЦСКА Аарон Исека, който има болки в крака. Извън сметките е и защитникът Николаос Маринакис. Това няма да промени фундаментално задачата на „червените“, но в мач, в който всяка малка подробност може да се окаже решаваща, отсъствията в гръцкия състав са още една причина ЦСКА да вярва.

Реваншът е поверен на словашкия съдия Иван Кружляк, а началният час е 21:00. Билетите за двубоя бяха пуснати в продажба още на 22 август, като клубът намали цените спрямо предишните си европейски домакинства - още един опит трибуните на „Васил Левски“ да дадат максимална подкрепа в най-тежката европейска вечер досега през сезона.

Една нощ, в която ЦСКА трябва да повярва

Няма удобен начин да бъде обърнато 0:3. ЦСКА ще трябва да рискува, да вкарва, да натиска и най-вече да не се пречупи, ако първият гол не дойде веднага. Тази вечер няма да бъде достатъчно просто да играе добре - трябва да бъде безпощаден пред вратата, защото в Крит точно пропуските превърнаха един равностоен на моменти мач в тежко поражение.

Три гола разделят „червените“ от продълженията, четири - от директния билет напред. На хартия дистанцията е огромна. Но европейските вечери рядко се помнят заради това, което е изглеждало логично преди първия съдийски сигнал - помнят се заради онова, което никой не е вярвал, че може да се случи.