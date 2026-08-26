Левски загуби тежко в Гърция и продължава в Лига Европа

Левски загуби с 4:0 срещу АЕК Атина в реванша от плейофите на Шампионската лига и не влиза в основната фаза на най-силния европейски клубен турнир. Но автоматично "сините" влизат в основната фаза на втория по сила турнир - Лига Европа.

След нулевото равенство в първия мач в София, гръцкият първенец наложи тотална доминация на стадион АЕК Арена в Атина и реши изхода от сблъсъка още преди почивката.

Двубоят започна при изключително напрегната атмосфера, белязана от полицейски мерки и сблъсъци на българските привърженици с органите на реда преди мача. На терена домакините стартираха на високи обороти и още в началните минути Ловро Маер стреля опасно, но Светослав Вуцов отрази с крак. В 7-ата минута обаче защитата на сините капитулира – Лазарос Рота центрира от десния фланг, а Лука Йович с прецизен изстрел с глава откри резултата за 1:0.

Само пет минути по-късно атинският гранд нанесе втори съкрушителен удар. След центриране от ъглов удар и суматоха в пеналтерията на столичани, Барнабаш Варга се озова сам срещу Вуцов и удвои преднината на своя тим. В 29-ата минута унгарският нападател наказа за втори път неразчетените действия в българската отбрана, засичайки с глава ново центриране от корнер за 3:0. До края на първата част Левски опита да реагира с далечни изстрели на Евертон Бала и Алдаир, докато Абубакари Койта направи фрапантен пропуск за домакините.

Второто полувреме започна с точен удар на Бала, спасен от Томас Стракоша, но в 55-ата минута интригата окончателно приключи. Алдаир фаулира Варга в наказателното поле, а Разван Марин превърна отсъдената дузпа в четвърти гол за АЕК. Малко след това директно центриране на Маер от корнер се отби от страничния стълб на вратата на Вуцов.

В заключителния половин час наставникът на сините Хулио Веласкес потърси промяна чрез смените на Давид Кусо, Хуан Переа, Гашпер Търдин, Мазир Сула и Асен Митков, но чистите ситуации липсваха. В 85-ата минута Сула отправи опасен удар, спасен от Стракоша, като в ситуацията бе отсъдена и засада.