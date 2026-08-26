Отлична новина за Гришо! Следва решител двубой

Григор Димитров направи още една крачка към основната схема на US Open, след като спечели и втория си мач в квалификациите. Българинът се наложи с 2:0 сета (7:6, 6:4) над представителя на Казахстан Тимофей Скатов и се класира за решителната фаза на пресявките, предаде NOVA.

Скатов заема 205-ото място в световната ранглиста. В предишния кръг той отстрани белгиеца Жил Арно Баи с 6:4, 6:2. Казахстанецът има две участия в основната схема на Откритото първенство на САЩ, но досега не е успявал да премине първия кръг.

Димитров започна участието си в квалификациите в Ню Йорк с убедителна победа над италианеца Лоренцо Джустино, който е №195 в света. Българинът се наложи с 6:0, 6:3 само за 67 минути.

В първата част Григор изцяло контролираше играта и реализира и трите си възможности за пробив. Той не позволи на съперника си да спечели нито един гейм и затвори сета с категоричното 6:0.

Димитров продължи силно и след почивката, като проби още в началото на втория сет. Джустино успя да стабилизира подаването си в следващите геймове, но при 5:3 българинът отново взе сервиса му и приключи двубоя още при първата си възможност за победа.

Най-добрият български тенисист има силна история на US Open. Той достигна до полуфиналите през 2019 г., а през 2024 г. игра на четвъртфиналите.