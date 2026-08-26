Наша световна шампионка се завръща на ринга

Станимира Петрова отново е част от националния отбор по бокс след близо двегодишно отсъствие от състезателния ринг. В този период една от най-успешните български боксьорки стана майка, а сега вече се подготвя за завръщането си в големите първенства.

Световната и двукратна европейска шампионка, която има и две титли от Европейските игри, постепенно възстановява състезателната си форма. Основната цел пред нея е предстоящото Европейско първенство, на което София ще бъде домакин през септември.

Петрова премина 20-дневен подготвителен лагер на Белмекен. Представянето ѝ там е оставило отлични впечатления у старши треньора на националния отбор Борислав Георгиев.

„Обнадежден съм, че нейното завръщане ще бъде на изключително високо ниво. Впечатлен съм от желанието и себераздаването ѝ“, коментира Георгиев, предаде БНР.

Заедно със Станимира Петрова на високопланинската база се подготвяха Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Христеа Нинова и Алейна Мехмед. Според националния селекционер опитната шампионка вече оказва положително влияние и върху останалите състезателки и се превръща в един от двигателите на отбора.

След края на лагера националките продължават тренировки в клубовете си. На 1 септември те отново ще се съберат за международен лагер в „Дианабад“, който ще бъде част от заключителния етап на подготовката. Европейското първенство по бокс ще се проведе между 15 и 26 септември в столичната „Асикс Арена“. Българският щаб ще преследва не само отличия пред родна публика, но и важни точки за световната ранглиста.