Фюри се завърна и хвърли бомбата! Предизвика Джошуа на бой

Тайсън Фюри се завърна в тежката категория с победа, но истинският взрив дойде секунди след края на мача, когато британецът хвърли директно предизвикателство към Антъни Джошуа. На стадион „Тотнъм Хотспър“ 37-годишният Цигански крал победи по точки Асланбек Махмудов, но представянето му остана далеч от блясъка, с който феновете го помнят. Въпреки това Фюри контролираше двубоя и стигна до успех със убедителни съдийски карти. Истинското шоу обаче започна извън ринга.

След 15 месеца отсъствие и обявено пенсиониране, Фюри се върна с достатъчно класа, за да диктува темпото в 12 рунда. Макар да допускаше удари, той използваше опита си срещу еднообразния стил на Махмудов и затвори мача в своя полза. Съдиите бяха категорични - 120:108, 120:108 и 119:109.

Още преди официалното обявяване на резултата Фюри избухна и насочи вниманието към следващата си цел. „Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен следващия път. Приемаш ли?“, извика той към съперника си, който наблюдаваше срещата край ринга.

Реакцията на Джошуа бе студена, но заредена със напрежение. „Удрях те, когато бяхме деца, и ще те ударя отново. Няма да ми казваш какво да правя. Аз съм шефът, ти работиш за мен“, отвърна той, което мигновено запали искрата на нов конфликт.

Фюри не остана длъжен и отвърна с директна заплаха: „Ти си следващият. Ще бъдеш нокаутиран. Вярвай ми.“ Така дълго чаканият сблъсък между двамата британци отново излезе на преден план и започна да изглежда по-реален от всякога.

Мачът между тях години наред оставаше в сферата на пропуснатите възможности, но сега разговорите се подновяват. Според информации вече се обсъжда евентуален двубой в Дъблин през септември, макар и без официално потвърждение.

Завръщането на Фюри идва след две поредни загуби от Олександър Усик през 2024 г., а балансът му вече е 35 победи, 2 загуби и 1 равенство. За Махмудов това бе трето поражение в кариерата му, докато Джошуа остава със 24 победи и 3 загуби и също търси следващия си голям двубой.

Всички погледи сега са насочени към едно - дали най-накрая ще се случи сблъсъкът, който години наред разпалва въображението на боксовите фенове.

