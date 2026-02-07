Намери ли си майстора? Ето го боксьорът, равен на Усик

Новокоронованият световен шампион в четири категории американец Шакур Стивънсън (25-0, 11 нокаута) значително подобри позицията си в класацията „паунд за паунд“ след смазваща победа по точки над сънародника си американец Теофимо Лопес.

Междувременно, според самия Шакур, мястото в P4P е последното нещо, за което мисли, пише boec.bg.

„Честно казано, вече не ме интересува“, казва Стивънсън. „В крайна сметка това е политика и задкулисни сделки: ако някой хареса някого, просто го поставя по-високо. От моя гледна точка, аз вече съм там – в челната тройка. Това е моето лично мнение. Но разбирам отлично, че всички тези класации са произволни; те могат да бъдат манипулирани и назовани по всяко време.“

„В същото време резултатите ми говорят сами за себе си – доказал съм всичко“, казва Шакур. „Аз съм един от най-добрите бойци на планетата.“ „И ако говорим конкретно за бокс, където смисълът е да удряш и да не те удрят, тогава за мен аз съм номер едно. Най-добрият боксьор в света. Единственият, когото мога да поставя на същото ниво като себе си, е Усик.“

