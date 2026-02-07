Стряскащо. Колко струва Зимната олимпиада

Общият бюджет на зимната Олимпиада в Милано-Кортина от 6 до 22 февруари ще надхвърли 5.7 милиарда евро, като може да достигне до 5.9 милиарда евро. Това изчислява американската рейтингова агенция S&P Global Ratings, цитирана от местните медии, предаде БТА.

Първоначалните прогнози на Международния олимпийски комитет (МОК) от 2019 година бяха за общи разходи под 2 милиарда евро, като около 1.3 милиарда от тях – за оперативната организация по време на Игрите. Впоследствие обаче италианското правителство включи сериозни допълнителни средства за транспортни проекти, както и за изграждане на улея за бобслей в Кортина, а инфлацията и увеличението на цените на суровините и материалите доведоха и до още по-голямо увеличение.

Оперативните разходи, използвани директно за провеждането на Игрите, сега се очаква да достигнат до около 1.9 милиарда евро. Те се осигуряват предимно от частни източници, включително от вноска от Международния олимпийски комитет (МОК) от около 900 милиона евро, както и от продажба на билети и спонсорски договори.

Инфраструктурните инвестиции, които се финансират от държавния бюджет, доближават границата от 4 милиарда евро и бележат най-голямо увеличение. Това са публични средства, отделени за строителство и подобрение на стадиони, зали, транспортни връзки, пътища и железопътни линии на общо 98 обекта. Около 1/3 от разходите са вложени в реновации, а най-сериозните средства за нови съоръжения са свързани с изграждането на залата „ПалаИталия“ в Милано на стойност 300 милиона евро, на олимпийското село в Милано за 140 милиона евро и на комплекса за шейни, бобслей и скелетон „Еудженио Монти“ за над 130 милиона евро.

С организацията са ангажирани около 1600 постоянно наети служители от 62 националности, както и почти 18000 доброволци от 98 страни.

Очакванията на италианското правителство са общите приходи да надхвърлят 5.3 милиарда евро, подпомогнати от очакваните 2 милиона посетители и световна телевизионна аудитория от над 3 милиарда души, но според изданието Il Fatto Quotidiano възвращаемостта за местната икономика ще бъде между 35 и 60 процента от направените разходи.

