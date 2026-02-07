Марк Гехи проговори за Ливърпул и намесата на Бога

Защитникът на Манчестър Сити - Марк Гехи сподели вълнението си преди предстоящия сблъсък с Ливърпул – отборът, от който беше на крачка да се присъедини само допреди няколко месеца.

Английският национал вече има два успеха срещу мърсисайдци този сезон с екипа на Кристъл Палас, но за първи път ще се изправи срещу тях като част от „гражданите“.

Историята на Гехи с Ливърпул е изпълнена с обрати. През септември трансферът му на стойност 35 млн. паунда бе договорен, но Кристъл Палас го провали в последната минута. Въпреки очакванията „червените“ да се завърнат за него през лятото, Манчестър Сити изпревари всички с оферта от 20 млн. паунда миналия месец, възползвайки се от изтичащия договор на бранителя.

Така Гехи стана второто ново попълнение на Пеп Гуардиола след Антоан Семенио, който също беше трансферна цел на Ливърпул.



В интервю за Sky Sports преди голямото дерби на „Анфийлд“, Гехи демонстрира смирение относно проваления трансфер при мърсисайдци:

„Както казах и в предишни интервюта, решението не зависеше от мен. Това беше планът на Бог и той се осъществи напълно. Очаквам с нетърпение мача срещу труден съперник в страхотна атмосфера. Ще дадем всичко от себе си за победата.“

