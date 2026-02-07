Емоции в Първа лига, дерби на Острова ПРОГРАМА

Diema Sport
12:30 Черно море - Спартак Варна, efbet Лига
15:00 Локомотив София – Лудогорец, efbet Лига
17:30 Левски - Ботев Враца, efbet Лига
Diema Sport 2
14:30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм, Висша лига
17:00 Арсенал – Съндърланд, Висша лига
19:30 Нюкасъл – Брентфорд, Висша лига
Diema Sport 3
14:30 Дарби Каунти – Ипсуич, Чемпиъншип
16:30 Волфсбург - Борусия Дортмунд, Бундеслига
19:30 Борусия Мьонхенгладбах – Леверкузен, Бундеслига
22:05 Нант – Лион, Лига 1
MAX Sport 4
15:00 Райо Валекано – Овиедо, Ла Лига
17:15 Барселона – Майорка, Ла Лига
19:30 Севиля – Жирона, Ла Лига
22:00 Реал Сосиедад – Елче, Ла Лига
MAX Sport 3
19:00 Дженоа – Наполи, Серия А
21:45 Фиорентина – Торино, Серия А
Nova Sport
19:30 Уулвърхемптън – Челси, Висша лига
21:30 Дармщат – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
