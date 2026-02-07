Емоции в Първа лига, дерби на Острова ПРОГРАМА

Спорт

Ето кои мачове ще се предавта в събота в родния ефир

07 фев 26 | 11:10
Diema Sport

12:30 Черно море - Спартак Варна, efbet Лига

15:00 Локомотив София – Лудогорец, efbet Лига

17:30 Левски - Ботев Враца, efbet Лига

Diema Sport 2

14:30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм, Висша лига

17:00 Арсенал – Съндърланд, Висша лига

19:30 Нюкасъл – Брентфорд, Висша лига

Diema Sport 3

14:30 Дарби Каунти – Ипсуич, Чемпиъншип

16:30 Волфсбург - Борусия Дортмунд, Бундеслига

19:30 Борусия Мьонхенгладбах – Леверкузен, Бундеслига

22:05 Нант – Лион, Лига 1

MAX Sport 4

15:00 Райо Валекано – Овиедо, Ла Лига

17:15 Барселона – Майорка, Ла Лига

19:30 Севиля – Жирона, Ла Лига

22:00 Реал Сосиедад – Елче, Ла Лига

MAX Sport 3

19:00 Дженоа – Наполи, Серия А

21:45 Фиорентина – Торино, Серия А

Nova Sport

19:30 Уулвърхемптън – Челси, Висша лига

21:30 Дармщат – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига


