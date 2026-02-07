ЦСКА отново заприлича на сериозен отбор

ЦСКА затвърди реномето си на отбор, който знае как да излиза от трудни ситуации, след като постигна своя трети обрат на стадион "Васил Левски" в рамките на по-малко от три месеца. "Червените" отново демонстрираха воля, повтаряйки сценария от драматичния успех с 2:1 над Ботев Пловдив на 22 ноември и победата със същия резултат над Локомотив София за Купата на България на 13 декември.

Интересен факт е, че "армейците" за трети път през кампанията печелят мач с резултат 3:1, като по идентичен начин се справиха със Септември и Монтана у дома, допускайки изравняване за 1:1, преди да наложат волята си.

Най-радостната новина за щаба на ЦСКА бе краят на головата суша на Йоанис Питас. Кипърският национал не бе намирал мрежата в продължение на над 15 часа игрово време, включително в официални срещи и контроли за клуба и родината си. Последното му попадение датираше от 26 октомври при успеха с 3:1 над Берое.

Бруно Жордао се превърна в шестия различен футболист, който извежда ЦСКА с капитанската лента през този сезон. Преди него тази чест имаха Лиъм Купър, Густаво Бусато, Иван Турицов, Теодор Иванов и Адриан Лапеня, съобщава " Тема Спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com